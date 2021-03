Veronika Kubařová otevřeně o manželství: V karanténě vylézali kostlivci ze skříní, měli jsme co k řešení

Veronika Khek Kubařová promluvila o manželství. Super.cz

V červenci to bude šest let, co je herečka Veronika Khek Kubařová (33) vdaná za divadelního režiséra Pavla Kheka. Teď má sice Veronika práce dost, ale na začátku pandemie tomu tak nebylo. A právě tehdy přišla chvíle, kdy se její manželství mohlo otřást v základech.

"Při té vlně, před rokem, jsme opravdu zůstali bez práce oba. Dva a půl měsíce jsme byli na horách, na takovém malém prostoru, co se metrů čtverečních týče. A myslím, že to bylo náročné. V tom vztahu vystupují na povrch všechny nevyřčené věci, vylézají všichni kostlivci. Takže jsme určitě měli co k řešení. Ale když se to pojme tak, že se to vyřeší, tak z toho může vzniknout i posun v tom vztahu. Což se, myslím, stalo nám," svěřila Super.cz.

Nyní je tedy vše vyřešeno, vzduch se pročistil, navíc práci už mají oba. Veronika má spoustu projektů pro film a televizi, zkouší také divadlo, stejně jako její manžel. Ovšem nikoli společně, takže mají i dost osobního prostoru.

"Já zůstávám ve svojí dejvické rodině, v Dejvickém divadle, kde zkoušíme, protože jednak chceme pracovat, a pak potřebujeme mít nějaké nové premiéry, až se otevřou divadla. A manžel bude zkoušet ve svém Klicperově divadle v Hradci Králové. Každý pracujeme na své frontě. Ale on už byl předtím v Mladé Boleslavi, pendluje po republice. Dělal i v Olomouci a ve Zlíně. Na chvilkové odloučení jsme zvyklí. Je to fajn, je dobře mít i svůj prostor," míní herečka. ■