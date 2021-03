Návrat do osmdesátek: Kohoutová, Basiková a Čvančarová to ve Tváři rozjedou jako Zázvorková, Kozderková a Růžičková

Berenika Kohoutová s Bárou Basikovou a Jitkou Čvančarovou Foto: archiv TV Nova

Hned v první epizodě dostala číslo, na které nebude sama. S legendárním vystoupením, které v originále pro Silvestr roku 1978 nazpívaly Laďka Kozderková, Helena Růžičková a Stella Zázvorková, jí pomůžou Jitka Čvančarová (42) a Bára Basiková (58). A nutno říct, že to bude povedený návrat do osmdesátek.

„Bylo to přesně tak, jak jsem říkala, pár vteřin před výstupem šílená tréma a zatmění, ale nějak jsme to zvládly, bylo to takové spontánní a moc jsme si to užily,“ svěřila Berenika Kohoutová, které v maskérně vytvořili blond helmu, přesně takovou, jakou Laďka Kozderková nosila.

„Během vystoupení byly nečekané momenty, například když se nám Jitka rozprostřela coby Helena Růžičková na podlaze a udělala provaz a my jsme ji měly zvedat, tak se to nějak zaseklo, protože v tom velkém těle se zvedala opravdu špatně,“ dodala k jejich vystoupení s písní Mňau Bára Basiková. ■