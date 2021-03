Stará garda i sexy hvězdičky. Režisér nařčený z rasismu má originální výběr herců do svých filmů

Tomáš Magnusek se Zdeňkem Godlou (vlevo) Foto: Jaroslav Hauer

„Jsem opravdu ukázkový rasista, který má za manželku poloromku. A jen tak mimochodem, spousta romských herců i neherců mě nebo můj tým sama kontaktovala. Vždycky se mnou rádi spolupracovali a já si toho moc vážím,“ říká Magnusek.

Také Bastardi 4 mají otevřít celou řadu ožehavých témat, která jsou pro některé lidi stále tabu.

Magnusek často dává prostor hercům starší věkové kategorie i začínajícím umělcům. Do první skupiny v tomto případě patří Jaroslava Obermaierová (74), Jan Přeučil (84) či Jiří Krampol (82). Do druhé pak například Zdeněk Godla, který se proslavil rolí Franty v seriálu Most!, nebo krásná Gabriela Gášpárová.

Držitelka titulu Dívka roku 2016 má za sebou roli v Magnuskově snímku Stáří není pro sraby nebo sérii Škola mého života, ve čtvrtém díle Bastardů s podtitulem Reparát by měla dostat více prostoru.

„To, že mně pan Magnusek dal jednu z hlavních rolí, je pro mě obrovská výzva, ale i zodpovědnost. Věřím, že ho nezklamu, za šanci mu samozřejmě strašně moc děkuji,“ řekla nám sexy brunetka. ■