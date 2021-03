Svou pověstnou kudrnatou blond hřívu už dávno ostříhal: Takhle nyní vypadá legendární zpěvák (68) chytlavých ploužáku

Michael Bolton Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V osmdesátých letech nosil dlouhé kudrnaté lokny a byl jimi proslulý. Ty ovšem ve 44 letech ostříhal a byl to pro něj zásadní krok. „Bylo to traumatizující. Vlasy byly součástí mého dětství a všeho, čím jsem si prošel, abych vůbec dlouhé vlasy měl... Staly se mou značkou. Netušil jsem, že to bude tak velký problém změnit. Pamatuji si, jak jsem v Londýně sledoval nějaké zásadní zprávy, které byly přerušeny novinkou o tom, že jsem si ostříhal vlasy. To byla až hysterie,“ uvedl zpěvák před lety pro CBS News.

Takhle své fanynky potěšil úsměvem na letošního Valentýna s šedou kšticí:

Autor milostných balad jako Said I Loved You...But I Lied či How Am I Supposed to Live Without You nebo nezapomenutelné coververze hitu When a Man Loves a Woman prodal za svou letitou kariéru více než 75 miliónů desek. Je otcem tří dcer, které počal se svou exmanželkou Maureen McGuire. Zároveň je už také šestinásobným dědečkem.

Od roku 1992 tvořil pár s herečkou Nicollete Sheridan známou ze seriálu Zoufalé manželky. Rozchod nastal o tři roky později, ale v roce 2005 se znovu dali dohromady, a dokonce se zasnoubili. Láska jim však vydržela opět pouhé tři roky.

Michael se nyní bude objevovat na televizní stanici ABC, kde bude s herečkou Zooey Deschanel uvádět seznamovací pořad The Dating Game. Ta se na obrazovky vrací po 48 letech. Zábavná show bude obsahovat i mnoho scének, ve kterých Bolton vyniká. V parodiích se jako host objevuje rád a jeho vtípky mají úspěch. Určitě jste jej zaznamenali i v epizodní roli v seriálu Dva a půl chlapa, kde hrál vtipně sám sebe. ■