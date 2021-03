Smutný zážitek z dětství: Jiří Adamec (73) promluvil o smrti otce. Když mu bylo 16, podlehl táta rakovině

Jiří Adamec Foto: archiv České televize

Do doby, než onemocněl rakovinou, to byl silný a činorodý muž. Bohužel, odchod přišel celkem rychle. „Ze začátku léta byl táta v nemocnici čtrnáct dní, možná tři týdny. Měli jsem jet na krajské přebory v lehké atletice, dostal jsem nové tretry, byl jsem na ně pyšný a těšil jsem se. Přišel jsem domů ze školy, maminka mi otevřela, byla taková ztrhaná. Řekla, že tátu přivezli domů, tak jsem odpověděl, že to je přeci dobře... A brzy jsme zjistili, že přivezli tátu domů umřít. Věděl jsem, že je zle,“ svěřil se režisér v pořadu 13. komnata.

Jeho maminka s ním a bratry zůstala v nedoplaceném družstevním bytě na všechno sama. Jiřímu bylo šestnáct let, starší bratr byl na vojně, protože se nedostal na vysokou, mladší nastupoval na střední. „Všichni jsme byli nastartovaní na cestu, o které táta pro nás snil, ale maminka vydělávala jen 1470 korun hrubého měsíčně,“ vzpomíná Jiří. „Rázem jsme se ocitli na pokraji chudoby. Rodinu nová situace semkla. „S bráchy jsme byli nedělitelná a neprůstřelná trojka,“ říká známý režisér. „A dodnes je to tak,“ dodal režisér, který se s bratry pravidelně vídá a jsou si hodně blízcí.

Brzký odchod otce mu také poskládal životní hodnoty a věděl, co je důležité a co ne. Navzdory tomu, že jeho otec zemřel, když mu bylo teprve šestnáct, ovlivnil a ovlivňuje celý režisérův život. Jiří chtěl být vždycky jako on: spravedlivý, rázný, pracovitý, činorodý, aktivní, chápavý, pečující o rodinu, zkrátka správný chlap. ■