V rozepnuté halence bez podprsenky i v plavkách. Markéta Hrubešová (49) byla vždy za sexy kost

Markéta Hrubešová Profimedia.cz

Markéta Hrubešová (49) patří k herečkám, kterou režiséři často obsazují do rolí svůdných žen. Ona sama se odvážným filmovým scénám nebránila ani jako šestnáctiletá holka (ve filmu Karla Kachyni Oznamuje se láskám vašim), ale i na prahu padesátky vypadá stále skvěle a moc jí to sluší.

Není divu, že se neváhá podělit s fanoušky také o snímky v plavkách. Půvabná zrzka se stále udržuje ve formě a lechtivější role dostává i v současnosti. Na jednom z odvážných, přesto nikoliv laciných snímků, zapózovala mimo jiné v 90. letech. Pod halenku si nevzala podprsenku a pánové vrněli blahem!

Hrubešová si stále udržuje mladistvou vizáž a svíčky na dortu ji nechávají v klidu. „A je to tady! Narozeniny! Svíčky, dort a rodina a spousta přání. Přeji si, abychom se co nejdříve mohli zase všichni potkat a obejmout,“ vzkázala herečka svým fanouškům a divákům. A takové přání má jistě každý z nás. V galerii si připomeňte, jak to Markétě Hrubešové stále sekne. ■