Týnuš Třešničková se rozešla s partnerem. Ten na ní nenechal nit suchou! „Zlý, povrchní člověk, co mě podváděl,“ řekl drsně

Týnuš Třešničková s dnes již bývalým partnerem Foto: Intagram T.Třešničkové

Ten ale rozchod neunesl a na krásné Týnuš nenechal nit suchou. "Sice jsme tvořili hezký pár a měli se rádi, ale radši si přeji, abych Týnuš nikdy v životě nepotkal. Tři měsíce jsem jí dělal fotografa a vymýšlel program, aby jí nepadali sledující. Pomohl jí přečkat těžké chvíle. Tenhle člověk má rád jenom sám sebe a všechno přepočítává jen na peníze, myslel jsem, že ji trošku napravím," říká drsně dnes již bývalý partner Týnuš.

"Ona vlastně nenávidí lidi. Strašně zlej člověk, možná je to kvůli té nehodě, nevím. A netuším, co pořád vymýšlí s tím bytem, když jí ještě ani neschválili hypotéku. Je strašně povrchní, strašná šaškárna. A romantika? Ten člověk mě podvedl hned při první příležitosti," dodal drsně Ladislav, který podle známých páru opravdu rozchod neunesl. Byla to totiž právě blogerka, kdo vztah ukončil. ■