Dcera slavného rockera, který údajně šikanoval Robbieho Williamse, sdílela sexy snímek v bikinách

Anais Gallagher Profimedia.cz

Kdo by mohl zapomenout legendární hit skupiny Oasis Wonderwall? Autorem 25 let starého hitu je Noel Gallagher, který má tři děti a jeho dcera Anais začíná být v Británii známou modelkou.

Na posledním snímku, který sdílela na sociální síti, připomněla svým fanouškům, jak vypadá její postava v plavkách. Zavzpomínala tak na letní dovolenou a dle svých slov na staré dobré časy.

Anais (21) se kromě modelingu věnuje také fotografii a tento obor také v Londýně studuje. Nedávno si povzdechla nad tím, že je v posledním ročníku, který nejspíš bude muset dodělávat online. „Stále dostávám emaily ze školy, že se možná nevrátíme do učeben. Je to pro mě důležitý, poslední rok a nejpíš ho budeme dělat přes Zoom. To je šílené.“

V médiích se nyní také mluví o tom, že pověstná letitá nevraživost jejího otce Noela s jeho bratrem Liamem je možná konečně u konce. Bratři se prý konečně usmířili a založili spolu filmovou společnost Kosmic Kyte. Pánové se roky nemuseli a veřejně se o sobě ne zrovna hezky vyjadřovali.

Však i Robbie Williams (47) se v minulosti o bratrech vyjádřil jako o tyranech, kteří ostatní v hudebním světě šikanují. „Pamatuji si každé hnusné vyjádření, které o mně vypustili do médií. Liam, řekl, že by mě měli oběsit a Noel mě označoval za tlustého tanečníka z Take That. Zajímavé, co může s člověkem udělat pár slov. Dodneška jsem na to nezapomněl,“ uvedl před časem Williams, který prý i kvůli nim opustil rodnou Británii. ■