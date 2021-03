Ani tentokrát byste se jí do očí dívat nezvládli: Sexy Andrea Pomeje předvedla provokativní dekolt

Andrea Pomeje Foto: Martin Šebesta

Z fleku by mohla konkurovat modelkám. Andrea Pomeje (32) je sice už několik let především dýdžejka, objektivy fotoaparátů ji mají ale stejně rády jako hudební stage a klub plný fanoušků. Hraní se poslední rok kvůli pandemii věnovat nemůže, a tak si opět odskočila k focení.

„Když jsem se po půl roce rozhoupala, bylo jasné, že budu fotit s Martinem Šebestou. Už ho beru jako svého dvorního fotografa. Je s ním skvělá spolupráce a vím, že to vždy dopadne skvěle,“ svěřila se Super.cz Andrea, které se nejdřív před objektiv nechtělo. Po měsících doma a bez cvičení se na to necítila.

Nutno říct, že obavy byly zbytečné. Andrea vypadá skvěle nejen ve stříbrném kompletu s vysokými kozačkami, ale i v koženkových kalhotách a zlaté halence. Nejodvážnější model však oblékla na společné fotky s partnerem. „Myslela jsem si, že ho budu přemlouvat, a tím, že je to takový freestyle a bylo to narychlo, tak řekl, že do toho jde,“ řekla nám Andrea. ■