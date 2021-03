Kdo ji vidí jen v televizi, myslí si, že je při těle: Seriálové hvězdě Martině Preissové obrazovka přidává dost kil navíc

Martina Preissová Super.cz

Na základě toho, jak ji vídáme v seriálech Slunečná a Anatomie života, jsme měli pocit, že herečka Martina Preissová (45) je trochu při těle. Když ji ale potkáte ve skutečnosti, překvapí vás. I my jsme jí gratulovali, jak si vylepšila postavu.

"To se moc díváte na televizi. Kdo mě vidí průběžně v reálu, ví, že jsem v podstatě pořád stejná. A ten, kdo mě dlouho viděl jen v seriálech, chválí mě, že jsem úžasně zhubla. A pokud jde o moji životosprávu, snažím se jíst dobře a zdravě. A stravuji se tak i díky krabičkám. Určitě mi pomáhá i to, že jsem hodně pracovně vytížená," řekla Super.cz.

Martina má i novinku v pracovním životě, která není na herecké bázi. Pochlubila se nám, že květnu jí vyjde její první knížka. A pro zvědavce - bude dost autobiografická.

"Píšu o tom, jaké to je, být herečka. Jsou to takové fejetony, které odráží mne samotnou ve víru divadla, dabingu, filmu, seriálu. Vlastně jsou to takové příběhy ze života mámy, která se stala herečkou," prozradila. ■