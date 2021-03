Barmanka (60) z Poldy popsala zkušenosti ze sociálních sítí: „Máš hezký prsíčka“, píšou jí muži

Jitka Sedláčková Video: Herminapress

Oblíbená divadelní a televizní herečka Jitka Sedláčková se rozhodla jít s dobou. 18. března oslavila kulaté šedesátiny a ukazuje, že i ženy 55+, jak uvedla, mají co říct. Je aktivní na sociálních sítích, a tak trochu si z virtuálního prostoru dělá legraci.

Její vtipná videa ovšem někteří berou až příliš vážně a také jí chodí nejrůznější pikantní a bizarní lichotky.

„Zjistila jsem, že asi tak 20 % lidí ta videa nebere jako legraci, ale vážně si myslí, že si denně patlám kysanou smetanu na obličej. A na Facebook mi chodí i nabídky. A takové příspěvky typu „máš hezký prsíčka“, jsou úplně běžné. Říkám si, jak to pán může vědět, když mě v životě neviděl. Tohle hned mažu,“ je nekompromisní herečka, kterou diváci vídají coby barmanku Vandu v seriálu Polda.

„Dneska se můžeš na Instagramu seznámit, rozejít, můžeš si vyznat lásku, můžeš si zaš..at, pardon za to slovo, ale takhle to funguje. Chci si z toho udělat legraci, chci, aby se lidé vrátili k sobě,“ vysvětlila Jitka Sedláčková, jež se aspoň v době koronavirových restrikcí nenudí. Přiznala také, že se ve svém věku jako žena rozhodně necítí odepsaně.

„Chtěla bych ukázat, že žena 55 plus není absolutně na odpis, Jana Paulová (66) kdysi řekla, že když jí bylo 55, tak ji muži přestali vidět. A já jí přesně rozumím. To já musím teda říct, že dělám všechno, aby se na mě podívali, protože se děsím toho, že je to už dávno tady, a že se nedívají. Neříkám, že jsem žhavá třicítka, ale jsem normálně živá, všechno dělám a vidím kolem sebe strašnou spoustu moc smutných lidí. Já jsem taky smutná, ale bojuju, nestěžuji si,“ dodala Sedláčková.

Diváci ji znají například ze seriálů Světla pasáže, Ulice, Ordinace v růžové zahradě, Kapitán Exner nebo filmů Špindl, Babovřesky či Fotograf. V Divadle Bez zábradlí pak momentálně zkouší novou hru Cabaret. ■