Dvacet let pomáhá těžce nemocným dětem, ale na smrt si nezvykla. Pizingerová se svěřila s velmi smutným příběhem

Již dvacet let pomáhá Vendula Pizingerová (49) se svou nadací Kapka Naděje dětem s poruchou krvetvorby či jinak nemocným dětem. V současné době Vendula rozváží po vybraných zařízeních dětské neonatologie oblečení pro miminka a její nadace pomáhá s přestavbou dětské psychiatrie v pražském Motole. „Teď tam děti dostanou nové postele. To oddělení praská ve švech. Na problematiku psychicky nemocných dětí by se mělo víc upozorňovat,“ svěřila se Super.cz během našeho posledního setkání prezidentka nadace.

Před pěti měsíci se Pizingerová opětovně stala maminkou. Od té doby, co má doma miminko, je vůči příběhům nemocných dětí o to citlivější. „Je jasné, že je člověk citlivější,“ zabrnkala na vážnější strunu Vendula a svěřila se nám se smutným příběhem. „V Kapce jsme měli jedenáctiletou Andělku, která dlouho bojovala se zhoubnou nemocí. Předevčírem jí podlehla. Vždycky byla roztomilá. Teď už není. I když úspěšnost léčby je velká 80 ku 20, tak vás i tak vezmou některé příběhy za srdce. V tomto případě to bylo na sto procent,“ posmutněla Vendula.

Jakým způsobem se Vendula vyrovnává s těžkými situacemi úmrtí dítěte, které bohužel jako rodič před lety sama zažila? „V člověku to zůstává. I když to dělám dvacet let, tak mě to stále ovlivňuje. Mým posláním je zabezpečit pro nemocné děti a jejich rodiče něco navíc. Kdybych se hroutila, tak jim moc nepomůžu. To, co se děje uvnitř mě, tam ale nechávám. Můžu se svěřit kamarádkám nebo tchyni. Ženské to často lépe pochopí,“ říká Vendula Pizingerová. ■