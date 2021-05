Po větším poprsí ani užším pasu Pizingerová nikdy netoužila. Kterou partii by ale ráda vymodelovala?

Vendula Pizingerová stále sází víc na cvičení než na estetické zákroky. Super.cz

Před svým posledním těhotenstvím měla Vendula Pizingerová (49) asi nejlepší formu v životě. Prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje tvrdě dřela v posilovně a její tělo by jí mohly závidět o generaci mladší ženy. Byla na cvičení závislá?

„Závislá jsem na cvičení vyloženě nebyla. Nejsem ten typ člověka, který by cvičení potřeboval. Dělala jsem to pro udržení postavy. Samozřejmě, když jsem odcházela z posilovny, tak jsem měla povznášející pocit, za který to stojí,“ říká Pizingerová.

Tu jsme potkali na klinice estetické chirurgie, a tak nás zajímalo, jestli dnes dává přednost modelaci postavy cvičením, nebo si nechává pomoct tamějšími vymoženostmi. „Když má člověk problém s určitou partií, tak je dobře to kombinovat se cvičením,“ říká Pizingerová, která nám na naše naléhání prozradila, kterou partii svého těla by ráda vymodelovala.

„Vždycky jsem snila o tom, že budu mít velký zadek. Někdo se toho naopak zbavuje a já chtěla mít vždycky velký zadek,“ rozesmála se svým nakažlivým smíchem Vendula.

Do radikálních proměn pomocí silikonových implantátů by ale Vendula nikdy nešla. „Manžel by mě zabil. Jde toho ale dosáhnout cvičením,“ dodala na závěr. ■