Estetické zákroky nepodstupuje kvůli o 16 let mladšímu muži: Svůj věk nezapřu, říká Vendula Pizingerová

Vendula Pizingerová Super.cz

„Každý by si přál, abych vypadala o dvacet let mladší. Věk ale nezapřu. Nechci nic dohánět ani tím, že mám mladšího manžela. Každá žena by se měla cítit fajn, a to obzvlášť proto, že žijeme v dost zvláštní době,“ svěřila se Super.cz Pizingerová.

Vendulu jsme potkali před zákrokem na estetické klinice a zdálo se, že ani nic vylepšovat nemusí. „Mateřství přináší hodně oxytocinu a pozitivních emocí, zároveň ale i hodně probdělých nocí. Pleť dostává zabrat, a pokud se tomu dá pomoct, tak proč toho nevyužít,“ míní Vendula.

S péčí na klinice estetické chirurgie to ale nepřehání. Nikdy neměla sklon k závislostem. „Jsou tam pozitivní i negativní stránky. Klidně se můžete stát závislí na plastické chirurgii. Všeho, co člověk dělá přespříliš, by se měl vyvarovat,“ dodala Vendula Pizingerová. ■