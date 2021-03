Hezouna v Deníku princezny ztvárnil před 20 lety: Kam se poděl Erik von Detten a hraje ještě vůbec?

Erik von Detten Profimedia.cz

Býval idolem, o němž svého času snila náctiletá děvčata. Modré oči, blond vlasy a roztomilý, lehce rošťácký úsměv obdivovaly fanynky po celém světě. Už jako kluk si zahrál v Útěku na Horu čarodějnic (1995), po Deníku princezny (2001), několika štěcích v seriálech a dabingu Toy Story nebo Tarzana ale Erik von Detten jako by zmizel.

Dnes osmatřicetiletému von Dettenovi ovšem nic nechybí. S manželkou Angelou, realitní makléřkou, čekají aktuálně druhého potomka.

K herectví se Erik dostal už jako desetiletý kluk, objevil se v Tak jde čas. Hraní ho bavilo a jako dítě si ho užíval. Slavil zrovna osmnáctiny, když se začal točit Deník princezny, a moc rád na to vzpomíná.

„Celá banda se sešla na pláži v Malibu a byla to docela legrace. Trochu to připomínalo plážový večírek z filmu. A dostal jsem surf,“ podělil se o nejmilejší vzpomínku v rozhovoru pro E! News.

Po Deníku princezny se mu role ale nijak zvlášť nehrnuly. Herec přiznal, že v té době byly možnosti omezené a konkurence veliká. Navíc se chtěl zaměřit na rodinu.

„Od mala jsem snil o velké rodině, k tomu jsem ale potřeboval solidní příjem, který mi hraní nezajistilo,“ přiznal.

Erik proto změnil obor a v 25 začal pracovat v prodejním oddělení losangeleské společnosti, která se zabývá financemi. Tam ostatně působí dodnes, už ale v managementu.

Hraní mu ovšem občas schází a návratu k němu by se nebránil. „Loni jsem si zahrál v pilotním dílu netflixového projektu, šlo o jednodenní natáčení a byla to sranda. Pokud mi někdo dá scénář a roli, na kterou nebude potřeba konkurz, jsem otevřený všem možnostem. Jen to není příliš spolehlivá práce,“ dodal.

S manželkou čekají druhý přírůstek, ke krásné dcerce přibude syn. ■