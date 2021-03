Skoro jako staromládenecké hnízdo: Podívejte se, kde žije rodina známého fotografa a spisovatelky ze StarDance

Tomáš Třeštík Super.cz

Když jsme si s fotografem Tomášem Třeštíkem povídali o jeho prvotině, knize Po povrchu, sešli jsme se na rozhovor u něj doma. A nechali jsme si všechno ukázat. Hlavně sbírky, o nichž v knize píše. Málokterá žena by asi byla tak trpělivá a chápající jako ta jeho. Radka Třeštíková (39) nechala byt tak, jak jej Tomáš vytvořil spíš jako staromládenecké hnízdo, i když tam žijí se dvěma dětmi.

Jejich byt působí jako prostor pro Tomášovy sbírky. "Prostě tak, jako dýchám, tak sbírám. Ale nejsem vážný a cílevědomý sběratel, jako je třeba můj táta, nedaří se mi tvořit konkrétní cenné sbírky, ale vytvářím si prostředí, ve kterém je mi dobře. Můj život je kompaktní zájem o svět kolem mě, který se z těchto věcí skládá," vysvětloval Super.cz Tomáš Třeštík.

Sbírky jsou opravdu různorodé. Od suvenýrů od slavných sportovců, které fotil, jako je helma Petra Čecha anebo basketbalový míč Tomáše Satoranského, přes sérii tenisek a starých televizí. Nejvíc ale Tomáš sbírá umění. "Myslím, že si ty věci spíš vybírají mě. Jsem chytlavý na to, když vím, že je něčeho série, začnou se mi klepat ruce musím to mít," míní.

"Mám rád umění, tvorbu mých vrstevníků, street art, takže různé nápisy a cedule, mám rád i film i hudbu, takže sbírám filmové soundtracky. A ty věci se mi prolínají z oboru do oboru. Mám rád fotku, takže sbírám monografie autorů, spíš než moje věci mě zajímá, co dělají ostatní, a mám vystaveno spoustu fotografií, co se mi podařilo vydyndat od kolegů," dodal.

Na to, jak to u Třeštíkových vypadá, a hlavně na Tomášovy sbírky, se můžete podívat v našem videu. ■