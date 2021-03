Neuvěříte, za co poslala děkovný dopis princezna Diana (✝36) slavnému herci v době rozvodu s Charlesem

Burt Reynolds a Loni Anderson Profimedia.cz

Ve čtvrteční epizodě pořadu Watch What Happens Live with Andy Cohen se herečka rozmluvila nejen o svém životě a skandálním rozvodu, ale potvrdila i to, že princezna Diana Burtovi děkovala za to, že ji během rozvodu pomohl na chvíli nebýt středem pozorností všech médií. Sám je totiž v té době plnil svým divokým rozvodem s Loni.

Reynolds se o tom, že mu Diana poděkovala za rozptýlení novinářů svými životními eskapádami, zmínil už ve svých memoárech v roce 2015 tři roky před svou smrtí a Anderson jeho slova nyní potvrdila.

Loni se s Burtem seznámila na galavečeru v roce 1981, kde mu rovnou řekla, že by chtěla mít jeho dítě. K rozchodu došlo po 12 letech vztahu a pěti letech manželství. Společně adoptovaný syn Quinton byl svěřen do péče Loni. Rozvod se tehdy neobešel bez obřího skandálu, jelikož Burt se rozváděl kvůli nevěře se servírkou, do které se zamiloval. S tou se později soudil.

Ač manželství s Loni trvalo jen od roku 1988 do roku 1994, jejich rozvod se táhl až do roku 2015, kdy Burt vyplatil zbývající peníze, které ve vyrovnání své bývalé manželce slíbil. Jejich rozvodové jednání je jedno z nejdelších v celé hollywoodské historii.

I přes jejich letité rozpory se Loni s jejich synem Quintonem zúčastnila Reynoldsova pohřbu v roce 2018 a jejich syna považuje za tu nejlepší věc, kterou společně vytvořili. Pro Burta to byl jediný potomek, Loni má ještě s prvním manželem dceru Deidru. ■