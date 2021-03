Slzy a smích. Vdovec Jan Kolomazník prozradil, jak uctil roční výročí úmrtí své ženy Evy Pilarové (✝80)

Jan Kolomazník vzpomíná na svou ženu Evu Pilarovou stále častěji s úsměvem. Michaela Feuereislová

V neděli 14. března to byl rok, co Eva Pillarová (✝80) odešla do hudebního nebe. Svým fanouškům první dáma českého jazzu velmi chybí, největší stesk samozřejmě pociťuje její manžel Jan Kolomazník. Rána po odchodu paní Evy se v něm pochopitelně ještě nezahojila.