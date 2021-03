Tohle si mohly hvězdy na udílení cen Grammy odpustit: Kostým jako na maškarní, výstřih až k pupíku i chodící postel

Zpěvačka Doja Cat přesně patří do skupiny těch, kteří se snaží zaujmout za každou cenu a záměrně překračují hranici dobrého vkusu. Na míru střižené šaty z dílny Robert Cavalli lascivně odhalovaly to, co by mělo zůstat skryto. Kombinace vršku v motorkářském stylu s peřím na sukni se nám příčí. ■

Profimedia.cz