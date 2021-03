Sexy zpěvačka, která všechny šokovala těhotenstvím, vykasala tričko a ukázala rostoucí bříško

Halsey Profimedia.cz

Zpěvačka Halsey (26) vletěla do roku 2021 jako uragán. Začátkem ledna představila svou novou a unikátní značku dekorativní kosmetiky a jen o pár dní později odhalila světu velké překvapení – těhotenství.

V té době se u zpěvačky nevědělo ani o tom, že by byla ve vážném vztahu, protože to uměla skvěle utajit. Spolu s partnerem Alevem Aydinem se těší na prvního potomka po několikaměsíčním vztahu.

Z posledního snímku, kde odhalila své těhotenské bříško, je znát, že se vytouženého potomka dočká už brzy. Halsey si v minulosti prošla potratem a svým fanouškům na Instagramu sdělila, že toto miminko je rozhodně plánované.

„Je tak zvláštní, dívat se na to, jak se vaše tělo mění. Myslela jsem, že mi těhotenství přinese silný pocit ženství, ale popravdě mi to úplně srovnalo moje vnímání pohlaví. Citlivost k mému tělu mi jen zvýšila vědomí o lidskosti jako takové, toť vše. Je to skvělé a doufám, že ten pocit mi vydrží. Hodně vařím, ještě víc spím a čtu spoustu knih,“ popsala požehnaný stav v jednom z příspěvků zpěvačka. ■