Každý koncert jiné šaty: Takhle to manželce pohádkového prince sekne s Jaroslavem Svěceným. Kde ale zůstal Pavel Trávníček?

Monika Trávníčková Super.cz

"Je fakt, že možnost se hezky obléknout, učesat a nalíčit si užívám, i když to samozřejmě není důvod, proč ty online akce pořádám," řekla Super.cz v Novoměstské radnici, kde proběhl koncert na počest 100. výročí narození argentinského skladatele Ástora Piazzoly. "Snažíme se zpopularizovat klasickou hudbu," vysvětlila.

To, co Monika dělá, bedlivě sleduje i její manžel, který prý na Svěceného nežárlí, celá kauza byla jen útokem hackera. "Samozřejmě mi to schvaluje, dívá se a dělá mi připomínky. Ale vlastně nemá žádné. Myslím si, že on byl pro mě velký učitel a stále je a podporuje mě," svěřila Trávníčková.

Na rozdíl od ní Pavel Trávníček společnost nevyhledává, ještě nemá ani termín očkování proti covidu-19, a tak se snaží chránit. "Obává se nemoci a já ho zcela chápu. Zůstává doma v poklidu, občas jde jen něco nadabovat a pracuje na své autobiografii. Já se snažím domů nic nezatáhnout, pravidelně se testuju, ale riziko číhá všude. Možná i víc v obchodě, než když jsme na koncertě všichni otestovaní," míní Monika.

Strach o manžela má o to víc, že jí na covid-19 zemřela maminka, která byla téměř o dvě desítky let mladší než její muž. "Strach a obavy jsou tam pořád neustále. Ale život jde dál," krčila rameny Trávníčková, která další online koncert, kde opět nebude chybět Jaroslav Svěcený, chystá ve prospěch nadace Český mozek na 21. března. ■