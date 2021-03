Eddie Murphy je hrdým otcem 10 potomků: Jaký má s dětmi vztah a co o nich říká?

Eddie Murphy Profimedia.cz

Herec Eddie Murphy (59) je otcem deseti potomků. Pyšní se pěti syny a pěti dcerami ve věkovém rozmezí od 2 do 31 let a se všemi ratolestmi udržuje dobré vztahy a chválí je, kudy chodí.

„V dubnu mi bude 60 a mám všechna ta děcka. Miluji otcovství. To je smysl všeho. Dávno minuly časy, kdy jsem dělal tři filmy ročně. Mám teď děti,“ cituje herce deník Mirror.

„Neustále se mi potvrzuje, že nemůžete šlápnout vedle, když jsou pro vás děti na prvním místě. Pokud stojíte před nějakým rozhodnutím, stačí pomyslet, co je asi nejlepší pro vaše děti. Moje děti jsou opravdu požehnáním, nemám jediné špatné semínko,“ vyjádřil vděk.

„Jsou prostě skvělé, normální lidé, žádní hollywoodští spratci. Jsou chytré a zvládají hodně věcí. Mám opravdu štěstí,“ nechal se slyšet.

Eddie zplodil potomky z pěti různými ženami. Nejnovější přírůstky, syna Maxe (2) a dcerku Izzy (4), má s australskou snoubenkou Paige Butcher (41).

Nejstaršího Erica (31) má s Paulette McNeeley. Pět dětí pak s bývalou manželkou Nicole Mitchell Murphy, Briu (31), Mylese (28), Shayne (26), Zolu (21) a Bellu (19). Syn Cristian (30) vzešel ze vztahu s Tamarou Hood a dcera Angel (13) z aféry se zpěvačkou Mel B ze Spice Girls.

S dcerou Bellou už se dokonce potkal před kamerou. Ztvárnila totiž jeho dceru v komedii Cesta do Ameriky 2, letošním pokračování snímku z roku 1988.

„Byl jsem z toho úplně vedle, je to výjimečné, když vidíte hrát svou malou holčičku ve filmu a jde jí to skvěle,“ nechal se slyšet v australské talk show The Sunday Project.

A ačkoliv je herec nesmírně vděčný za početné potomstvo a v žádném případě by neměnil, ne každý to vidí stejně. „Muži na mě většinou koukají, jako bych byl blázen, že mě to musí vyjít draho. Pro ženy je v tom možná trochu něco sexy, ale je mi to fuk, jsem takhle šťastný,“ svěřil se Ellen DeGeneres. ■