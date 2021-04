Jak se na něm podepsal zub času? Mrkněte, jak teď vypadá Semir z Kobry 11

Erdoğan Atalay v roce 1996 Foto: RTL

Někteří herci jsou neodmyslitelně spjatí se svou rolí, která je provází skoro celý život. A to je případ německého herce Erdoğana Atalaye (54). Ten se do diváckých srdcí navždy zapsal jako vrchní komisař Semir Gerkhan v seriálu Kobra 11.

Neohrožený komisař z dálniční policie herce provází už od roku 1995, kdy vyhrál konkurs na hlavní postavu. Zatímco kolegové se vedle Atalaye střídají, on jako herec (a od roku 2016 i coby producent) v nekonečném seriálu stále pokračuje. Na jeho proměny se podívejte v galerii.

Co se týče osobního života, je rodák z Hannoveru podruhé ženatý. S herečkou Astrid Ann Marií Pollmann žil 11 let a roku 2002 se jim narodila dcera Amira. Brzy nato se vzali, ale manželství se roku 2010 rozpadlo. S dnes již dospělou dcerou Amirou si Atalay dokonce zahrál v Kobře 11 - a to jednoduše otce a dceru.

Sympatický herec našel štěstí po boku herecké agentky Katji Ohneck. Tu si vzal roku 2017 po pěti společně prožitých letech. S druhou manželkou vychovávají syna Marise (8) a dceru Matildu (2), která přišla na svět za dramatických okolností. Dcera i hercova žena bojovaly o život, ale porod naštěstí nakonec dopadl dobře. A kdoví, zda se i mladší ratolesti populárního komisaře neobjeví v dalších pokračováních Kobry 11. Oblíbený herec by se tomu jistě nebránil. ■