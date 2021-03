Královna Monika Bagárová: Devět měsíců po narození dcery se ukázala v proklatě sexy modelu!

Monika Bagárová Foto: archiv M. Bagárové

Už devět měsíců je Monika Bagárová (26) nejen zpěvačkou, ale i matkou dcery Ruminky. Od svých mateřských povinností si na okamžik odskočila a pustila se do natáčení videoklipu. Před kamerou byla proklatě sexy. „Je to pro mě příjemná změna, pomalu jsem se vrhla do práce,“ řekla Super.cz zpěvačka.