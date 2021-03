„Útrpčo,“ popsala herečka milostnou scénu s Vojtou Dykem. Jako muž mě prostě nebaví, říká

Denisa Nesvačilová Video: FTV Prima

„Já se Vojtovi hrozně omlouvám, to se stává. Mě jako muž nebaví,“ přiznala Denisa.

Konkrétně Denisa vzpomínala na natáčení filmu Přes prsty a milostnou scénu, kdy před Dykem byla úplně nahá a dělala svíčku. „On to měl všechno hezky nasvícený. A i když jsem ho prosila, aby si to v hlavě rozmazal, tak se na všechno podíval, a ještě to okomentoval,“ popsala Nesvačilová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Bylo to od něj moc hezký,“ dodala herečka.

Ve filmu Přes prsty si Denisa zahrála profesionální volejbalistku Pavlu a Dyk jejího partnera Hynka. Diváci ji znají také z filmů Jak básníci čekají na zázrak, Miluji tě modře nebo ze seriálů Slunečná, Labyrint nebo Temný Kraj. ■