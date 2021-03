Petra Černocká snáší lockdown špatně: Vadí jí hlavně neustálá přítomnost manžela a nedostatek vakcín

Petra Černocká Super.cz

"Nejčastěji a setrvale vstávám a uléhám s mým manželem. To je, myslím i pro něj, někdy až příliš okoukaný model. Jedeme to už rok. Ty běžné všední dny jsou opravdu poněkud stereotypní," řekla Super.cz.

Na to, aby doma neměli ponorku, měli jednoduchý recept. Její muž často odjížděl na chalupu. Uzavření okresů to ale změnilo. "Teď máme tenhle model úplně zbouraný. Předtím, když to šlo, tak i když bylo minus dvacet, tak sbalil psa a jeli. Pak jsem sice volala, jestli neumrzli, ale bylo to fajn," vyprávěla zpěvačka.

"Ale omezení cestování mezi okresy je věc dočasná, tíživější pro mě je, že ten další výhled není jasný. Dcera a vnučka se občas zastaví. Dcera má o mě starost, má pocit, že matička je depresivní, tak často telefonuje a snaží se mě navštěvovat. Vnučka chce zase vidět malé štěně, které máme," pociťuje starost od nejbližší rodiny.

Úplně si ale nezoufá. "Kdo teď není smutnější, ale já zase rychle otřesu a ta pírka načechrám, když mám nějaký zajímavý podnět. Když přijde nějaký pracovní úkol, probudí se ve mně ten dostihový kůň," vysvětlila Petra.

"Když zazpívám tu píseň a pak nastane čisté ticho, není to nic pro mě. Mám ráda aspoň drobný potlesk. Stačily by i dvě tři dobře naladěné penzistky mého věku s vnoučaty, takový soubor deseti lidí," svěřila, když jsme se potkali před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka, které dnes večer odvysílá TV Prima.

Zpěvačka je, jak sama říká, čekatelka na vakcínu. A to nejen pro sebe, ale pro všechny. "Je jich ale málo, takže, kdo ví, kdy se vše vrátí aspoň do nějakého normálu," uzavřela. ■