Synové česky nemluví. Rodný jazyk Aleny Šeredové si snad osvojí její italský partner a dcera

I po letech strávených v Itálii je pro ni rodná zem důležitá. Foto: Instagram A. Šeredové

V Itálii žije Alena Šeredová (43) přes dvacet let. Přestože zde pracuje a vychovává rodinu, tak si stále udržuje velmi úzký kontakt s rodnou zemí, a před vypuknutím pandemie koronaviru do své domoviny velmi často jezdila.

I když Alena stále velmi dobře, byť s roztomilým přízvukem, česky mluví a bezchybně píše, její synové David Lee a Louis Thomas si její rodný jazyk neosvojili. Bude se snažit dceru Vivienne Charlotte vést více k češtině?

„Snažila jsem se i s klukama. Ale jsem tady jediná, kdo mluví česky. Nemám tu nikoho z rodiny ani žádné české kamarádky. Je to těžké ten jazyk udržet. Kluci začali chodit do školy, mají kamarády, kteří mluví jen italsky, doma se mluví italsky a podobně,“ vysvětlila nám v našem posledním rozhovoru Alena.

Je obdivuhodné, že se Alenin partner Alessandro Na­si (italský miliardář a dědic automobilky Fiat, pozn. red.) bude snažit osvojit si její rodnou řeč. Motivací je nejspíš i to, aby přítel rozuměl jejím rodičům.

„Partner se nyní zapsal na kurzy češtiny, tak by nám to mohlo pomoci, že se s Vivi budou vlastně učit společně,“ říká Alena. „Že by si Viv nerozuměla s prarodiči, o to se nebojím," dodala. ■