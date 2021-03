Alena Šeredová skoro dva roky neviděla své rodiče. Kdy jim poprvé naživo ukáže svou dceru?

Rodina nebyla dlouho pohromadě. Foto: Instagram A. Šeredové

V létě to budou dva roky, co naživo neviděla své rodiče. Alena Šeredová (42) má za sebou náročné období. S italským miliardářem a dědicem automobilky Fiat Alessandrem Na­sim otěhotněla a následně se jim narodila dcera Vivienne Charlotte, rodina se přestěhovala do nového domu v Turíně a Alena jako jediná z rodiny prošla nemocí covid-19.

„Já jsem byla naposledy v Praze v srpnu 2019. Pak jsem již s ohledem na těhotenství a pandemii do Prahy jet nemohla. Rodinu jsem naposledy viděla v létě, kdy za námi přijela do Itálie. Teď momentálně žádné návštěvy neplánujeme, protože je nám to pak akorát vždycky líto, že to nevyjde. Jako to třeba bylo na Vánoce,“ krčí Alena rameny v rozhovoru pro Super.cz. Osobní kontakt se snaží suplovat aspoň tím v online provedení. „Ale virtuálně přes FaceTime se vídáme skoro každý den.“

O maminku Jitku a tatínka Bohuslava, kteří patří do rizikové skupiny, se samozřejmě obává. Její strach je možná o to větší, jelikož Šeredová žije v zemi, která utrpěla v pandemii obrovské ztráty na životech.

„O rodinu se bojím pořád. A bála jsem se i před covidovou pandemií.“ V rodné zemi se dlouho neobjevila a nejspíš to tak ještě dlouho zůstane. „Až to půjde bez komplikací a bude to dle opatření možné, tak se určitě přijedeme podívat,“ říká Alena, kterou mrzí, že nemohla svou milovanou Prahu zažít jinak. „Trochu mě mrzí, že jsem si teďka nemohla užít Prahu bez turistů. Projít si ji a pořádně vidět všechna ta krásná místa.“ ■