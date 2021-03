Alena Šeredová z Itálie svírané pandemií: Pokud existuje řešení, neznám ho

Alena Šeredová nám poskytla rozhovor. Foto: Instagram A. Šeredové

Alena Šeredová (42) žije v Itálii, ve které se jako v první zemi v Evropě silně projevila nákaza nemocí covid-19. Měla by modelka a herečka pro svou domovinu, kterou pandemie také silně zasáhla, radu z pohledu člověka, který si to nejhorší už zažil?

„Itálie je nyní zpět ve stejných omezeních, jako byla před rokem. Z úcty k těm, kterým se opravdu něco stalo, bych se nerada vyjadřovala k tomu “nejhoršímu”, protože nám se vlastně nic nedělo. Museli jsme být doma a to je vše,“ řekla Super.cz.

Aleně její pokora nedovoluje hodnotit a radit. „Situace je všude velmi podobná. Pokud na ni je nějaké univerzální řešení, tak já nejsem rozhodně ta, která ho má.“

Česko se potýká s další vlnou pandemie a zhoršení situace se očekává také v Itálii. „Od 15. 3. se náš region vrátil do lockdownu. Děti jsou na distanční výuce a máme zákaz vycházení. My vlastně můžeme jet jen na nákup a tam může jet jen jeden člen rodiny,“ popisuje Alena tamní situaci.

Šeredová se samozřejmě těší na to, až se život dostane do normálu.

„Těším se na volnost. Na to, že nemusím každou neděli kontrolovat, do jakých pravidel spadá náš region, a jestli tedy kluci půjdou další den do školy nebo ne. Na to, že budeme moci cestovat a plánovat. Že budu moci vzít Vivi prvně do Prahy, když má teď i české občanství, a ukázat jí to tam, ukázat ji kamarádkám, být s rodinou. Na věci, které jsem dřív brala jako samozřejmost,“ uzavřela. ■