Sexy zpěvačka dováděla v bikinách na pláži. K tanečku se přidali i fanoušci

Nicole Scherzinger Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka Nicole Scherzinger (42) si užívá pohodu na Havaji. Po boku mladšího přítele Thoma Evanse (36) celá září a pořád jí to moc sluší. Hvězda Pussycat Dolls se na pláži zvěčnila v bikinách, ve kterých vystavila na odiv svou ukázkovou figuru.

Sexy kráska nezapomíná ani na své fanoušky. Ti ji na pláži poznali a zpěvačka se s nimi ihned dala do řeči. Dokonce došlo i na plážový taneček, ke kterému se přidal i Thom Evans. S bývalým hráčem rugby se zpěvačka dala dohromady v roce 2019.

Seznámili se na večeru X Factor: Celebrity, kde zpěvačka seděla v porotě a Thom soutěžil. Oba jsou do sebe stále zamilovaní až po uši a podle zahraničních médií by se nebránili ani miminku, které by si Scherzinger moc přála. ■