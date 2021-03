Maroš Kramár po nařčení z obtěžování: Přemýšlel jsem, že bych to udělal znovu. Můj prstík vytlačil covid z novin

Maroš Kramár Video: FTV Prima

Loni v létě byl Maroš Kramár nařčený z obtěžování maskérky pořadu Inkognito. Herec ženu prstem pošimral na zadku a za to se na něj snesla vlna kritiky. Maskérka kauzu považovala za nafouknutou bublinu, Kramár obvinění odmítl .

„Někteří mi vyčítají, že jsem se svým chováním vrátil do devadesátých let. Popravdě mám ale pocit, že právě tihle lidi se vrátili do středověku a pořádají hon na čarodějnice,“ řekl tehdy Super.cz.

Síla negativních reakcí herce překvapila. Zároveň ale uvedl, že se za něj postavilo „hodně lidí“, kteří mu vyjádřili podporu. Kritiku sklízel především na sociálních sítích, často od anonymních uživatelů.

V pořadu 7 pádů Honzy Dědka se ke kauze na dotaz moderátora vrátil a popsal, jak se to seběhlo.

„O přestávce přišla maskérka a líčila kolegu, který sedí vedle mě, a tady (ukazuje vedle obličeje) měla svou krásnou... zadní část těla. No a mě nenapadlo nic lepšího, než jsem udělal tohle (kmitá prstem). Bylo to o přestávce. Natočili to a sestřih pustili na konci jako srandu. A novináři se toho chytli, že jsem někoho sexuálně obtěžoval, a dokonce na pracovišti,“ uvedl.

Poté zažertoval: „Přemýšlel jsem, že bych to udělal znovu. Můj prstík je totiž tak silný, že vytlačil covid z novin. Druhý den, jako by nebyl covid, můj prst byl všude.“ ■