Líbačka v době covidové: Sexy zrzka ze Slunečné se vrhla na Langmajera

Denisa Nesvačilová a Lukáš Langmajer Foto: FTV Prima

Naštěstí se herci před natáčením pravidelně testují. „Neustále jsme testovaní. Já se předem moc nedomlouvám, ale zkoušíme to všechno před ostrou klapkou. Je to o technických věcech, abyste tomu druhému zbytečně nebrali světlo. Ale nebojte, je mi u toho trapně. I před tím, i po tom,“ směje se Denisa, která když ví, že ji čekají podobné milostné a líbací scény, má prý vlastně tak trochu divný den už od rána.

„Těsně před natáčením si řekneme v rychlosti, kde je kamera, kde budeme stát, aby to bylo správně, ale jak to bude a nebude, to se většinou nedomlouváme. Jen čekáš, až se řekne: stop! Hlavní slovo tu má vždy režisér, který poví, jak to chce. Nicméně malou představu samozřejmě máš, už když čteš scénář, kde je napsané, jak intenzivní to všechno bude,“ červená se herečka, která dodává, že všechno je jen jako, a tedy i líbání, které je pouze filmové.

Nesvačilovou scénář, který ji dal dohromady s Langmajerem, překvapil. „To, že Karolína najde zalíbení ve Vildovi, pro mě bylo překvapení. Ze začátku jsem to netušila a tvůrců jsem se na to i ptala, protože původní linka byla, že Karolína odjede zpátky do Irska. Takový byl plán, který jsem od začátku znala,“ popisuje herečka, a dál tak čekala, za jakých okolností se do sebe Vilda a Karolína zakoukají.

„Je to taková láska z rozumu a myslím, že to v tom vztahu občas vybublá, že to není úplně z obrovské lásky a vášně. Ale má ho ráda, je to pro ni vztah jiný, než si představovala. Méně romantický, a víc o rozumu, ale má ho ráda možná až moc,“ popsala Nesvačilová. Ovšem ani to nakonec nemusí vyjít.

„Jen se občas může stát, jako to je v životě, když jsi s někým, kdo je skvělý, a víš, proč s ním jsi, tak se může objevit někdo, kdo tě přitahuje, přestože spolu nemůžete být. Pak je to o tom, jestli máš pevnou vůli a vydržíš v tom vztahu, který má perspektivu. Jestli máš toho člověka ráda, nebo na chvíli vyslyšíš vášeň,“ naznačuje seriálový propletenec Nesvačilová. ■