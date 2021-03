Získala dvě Grammy, ale raději zůstala doma: Bojím se, že bych do toho zase spadla, chci zůstat čistá, vzkázala zpěvačka

Fiona Apple Profimedia.cz

Zpěvačka a písničkářka Fiona Apple (43) letos získala dvě ceny Grammy. Talentovaná umělkyně si je však nepřišla vyzvednout osobně, a měla k tomu dobré důvody. V ústraní se drží kvůli drogám a alkoholu, kterým v minulosti holdovala víc, než by bylo zdrávo. Na hudební události roku by prý byla vystavena riziku, že do toho zase spadne.