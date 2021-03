Ringo Starr (80) vypadá o víc než 20 let mladší: Fanoušci žasli nad jeho vzhledem bez šedin na Grammy

Ringo Starr Profimedia.cz

Ve svém věku by měl přirozeně šediny, ale to se evidentně členovi skupiny The Beatles moc nepozdávalo, a tak zůstal u barvení. „Po roce, kdy jsme jen zoomovali, je skvělé být tady. Popravdě, je skvělé být vůbec někde,“ pronesl ve své řeči při předávání ceny Ringo. Fanoušci na sociálních sítích v komentářích psali, že vypadá nejméně o 20 let mladší a jiní jej vzhledově srovnávali s Alem Pacinem.

Na cenách Grammy předával cenu za nahrávku roku, kterou získala Billie Eilish (19) se svým bratrem Finneasem za píseň Everything I Wanted. Když jejich jména Starr vyslovil, byli oba překvapeni a při vstupu na pódium se členovi The Beatles Finneas poklonil. Ovšem Billie ve své děkovné řeči poté zmínila, že je překvapena svou výhrou, protože čekala, že ji získá Megan Thee Stallion (26). „Megan, ty si tuhle cenu zasloužíš. Máš za sebou neskutečný rok a jsi jeho královna. Jsi krásná a tak moc talentovaná. Zasloužíš si vše na světě, i tohle.“ ■