Koronavirem prošla bez příznaků a bez komplikací je i po očkování: Jak se hvězda Ulice po vakcíně cítí?

Jaroslava Obermaierová Herminapress

„Cítím se dobře, žádné nežádoucí reakce jsem na sobě nepociťovala. Trochu jsem byla večer unavená, ale možná to bylo spíš po celodenním lítání po Praze, kterému už jsem díky životu na vesnici odvykla. Ani ruka, ani místo kolem vpichu mě nebolely, děkuji vám za optání,“ svěřila Super.cz herečka, která si koronavirem prošla loni na podzim, a to bez příznaků.

„Mám radost, že už mám první očkování úspěšně za sebou. Už se těším, až budu mít naočkovanou i druhou dávku vakcíny a budu mít od koronaviru na dlouhou dobu klid. Za svůj život jsem byla tolikrát očkovaná, že už si ani nepamatuji proti čemu všemu, proto jsem toto očkování přijala s otevřenou náručí a ani vteřinu jsem nepřemýšlela, že bych se očkovat nedala,“ dozvěděli jsme se od představitelky Vilmy Nyklové z Ulice.

Už několik let bydlí herečka nedaleko Zruče nad Sázavou a do Prahy dojíždí jen za prací. „Věřím, že se snad už brzy začne život vracet do normálu, už to trvá dlouho. Abychom mohli zase začít hrát v Divadle Broadway mé oblíbené muzikály Mýdlový princ a Kvítek mandragory," svěřila se herečka.

„Abychom mohli posedět v restauraci, jezdit na výlety, v klidu přijímat návštěvy nebo odletět na dovolenou k moři, to všechno mi moc chybí. Přeci jen jsem za ty roky zvyklá na diváky, na kamarády v divadle, prostě na společnost. Už teď se těším na holky u nás v divadle,” dodala závěrem herečka. ■