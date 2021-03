Úspěšná Američanka, která si vzala britského aristokrata: Takhle podnikatelka reagovala na vystoupení Meghan

Princ Harry s manželkou Meghan Profimedia.cz

Její vystoupení okomentovala podnikatelka Rose Hulse, jejíž život má s tím vévodkyniným mnoho paralel. Rose pochází z Kalifornie, vyrostla v Santa Monice. Je zakladatelkou a ředitelkou streamovací platformy ScreenHits TV, podnikatelkou úspěšnou ve svém oboru. A v roce 2017 si v kapli sv. Jiří v Londýně vzala za manžela britského aristokrata, vnuka baroneta. Dobře tak ví, co obnáší adaptovat se do konzervativní rodiny s dlouholetou tradicí a pravidly.

Podnikatelka Rose Hulse

Když byly oznámené zásnuby Meghan a prince Harryho, byla Rose dle svých slov za oba šťastná. „Myslela jsem si, že Meghan bude tím hlasem, který každého zasáhne a kterému budou lidé naslouchat, a postupně podnítí změnu a ovlivní politická pravidla. A také jsem věřila, že někdo s afroamerickými kořeny bude hlasem barevných lidí a pomůže se vzděláváním. To pro mě mělo velkou sílu,“ cituje Hulse britský Daily Mail.

Po zhlédnutí zmíněného interview prý cítila smutek: za prince, jeho ženu, královskou rodinu i Brity.

„Když jsem vyrůstala, slyšela jsem, že královská rodina a instituce je rasistická a nikdo z královských by nepřipustil, aby byla jejich pokrevní linie pošpiněna. Jenže dokázali, že to tak není, když dali požehnání k sňatku Harryho a Meghan a plně je podpořili. Někteří možná měli za to, že by si měl Harry dát na čas, ale když pochopili, že je zamilovaný, všichni ho podpořili. Princ Charles dokonce Meghan vedl k oltáři,“ popisuje podnikatelka svůj pohled na věc.

Co se fungování „Firmy“ týče, Meghan by poradila, aby pochopila strukturu rodiny, její povinnosti, hierarchii, a také aby si nic nebrala osobně.

„Byla by první uznávanou členkou královské rodiny s africkými kořeny a s tím jde ruku v ruce velká zodpovědnost, ale také vztek, žárlivost a lidé snažící se dotlačit ji k selhání, aby dokázali, že obavy byly oprávněné,“ říká. „Musela by být vždy o krok napřed a umět se postavit výzvám, důstojně reprezentovat a všem, kteří o ní pochybovali, dokázat, že se na tuto roli a pozici hodí.“

Hulse už v minulosti uvedla, že „Megxit“ podle ní byla chyba. „Nemyslím si, že chtěla být součástí takového (královského) způsobu života, chtěla vytvářet svá vlastní pravidla, a to je smutné,“ řekla deníku The Sun loni v listopadu. „Meghan mohla být vzorem a učit lidi, že všichni jsou stejní...nehledě na barvu pleti. To je velká věc být součástí královské rodiny. Místo toho odešla do USA dělat byznys s Netflixem,“ dodala. ■