Betonová stěrka, malování i kopání děr: Ivana Jirešová se přeškolila na řemeslné práce. Mohla by si tím vydělávat

Ivana Jirešová Super.cz

"Pustila jsme se do obměny Sofinčina pokoje, protože je jí šestnáct, takže už potřebuje pubertální pokoj a ne ten, který měla jako dětský. Z bílé a růžové jdeme do šedé a černé. Takže teď takhle manuálně řemeslničím. Baví mě to, i když jsem z toho dost unavená a mám i mozoly. Ovšem je fajn, když jsou hned vidět výsledky," svěřila.

A co všechno Ivana zvládne? "Umím patinu, umím malovat, už jsem se naučila i betonovou stěrku. To je sice zatím nahrubo, ale dopilovala bych to. Z těch mužských prací ještě tahat kameny, kopat díry, když se sází stromy, nebo vykopat jezírko. A taky hodně dobře řídím, tak bych mohla být i řidička," vypočítala svoje kvality Jirešová. Můžete to vidět i v našem videu.

"Mám to asi po mamce, která je taková víla Zvonilka a všechno mě to naučila. Navíc se nám spolu pracuje fakt dobře a teď mi pomáhá," uzavřela. ■