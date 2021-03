Jan Onder promluvil o vztahu s o 15 let mladší přítelkyní: Po zkušenostech spolu spíš chodíme, než tančíme

Jan Onder a Natálie Otáhalová Super.cz

„Já jsem před tím žil dlouhá léta s tanečnicí a hodně jsme spolu pracovali, tak si myslím, že si na to nějak instinktivně dávám pozor, abychom to nepřepálili. Zas tolik spolu nepracujeme, když si zatančíme, tak pro radost, takže spolu spíš chodíme, než tančíme a pracujeme,“ svěřil se Super.cz Jan Onder, kterého jsme navštívili v jeho mezonetovém bytě.

V době, kdy jsou taneční sály zavřené, je rád, že má velký obývací pokoj, který může využít dokonce i k natáčení nového pořadu. „Opravdu jsem se strašně nudil a říkal jsem si, že když se nudím já, tak se musí nudit děti. Navázal jsem na to, co jsem dělal v České televizi. Tam jsem natočil 300 dílů pořadu pro děti. Tak jsem si řekl, že to zkusím na vlastní pěst. Řekl jsem si, že to můžu točit tady, protože to je tady velké, prostorné a vzdušné,“ svěřil se Jan Onder, která má na Youtube nový taneční pořad.

V tanečních videích pro děti se objevuje i se svou přítelkyní. „Přizval jsem k tomu i Natálku, pak jsem si uvědomil, že Natálka je krásná a děti ji ve StarDance milovaly a mají k ní blízko. Tak jsem ji k tomu přizval a je fakt, že ve dvou se to lépe táhne,“ dodal Jan Onder. ■