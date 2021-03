Kožené sako na nahé hrudi a chlupaté boa: Zpěvák Harry Styles to na Grammy rozjel zostra

Harry Styles Profimedia.cz

Letošní předávání cen Grammy otevřel svým vystoupením zpěvák Harry Styles (27). A že se bylo na co dívat.

Britský zpěvák se na pódium vřítil v koženém obleku, pod kterým měl nahou kůži. Vyniklo tak jeho motýlí tetování, které má na vypracovaném břiše. Outfit doplnil chlupatým boa, které už na sobě měl k barevné kombinaci při příchodu po červeném koberci.

Zpěvák zazpíval svůj hit Watermelon Sugar a během večera proměnil jednu ze tří nominací v sošku Grammy. Tu získal za nejlepší sólový popový výkon. Další nominace byly za nejlepší popové album a nejlepší video k písni Adore You. Během své děkovné řeči použil pár sprostých slov a byl vypípán, ale za své první ocenění Grammy byl nesmírně vděčný.

Harry se o nominacích nedávno zmínil v magazínu Variety. „Je vždy hezké vědět, že lidé mají rádi, co děláte, ale nakonec, a to zejména v této specifické oblasti, ve které pracuji, těmto věcem opravdu nepřikládám příliš velkou váhu. Je důležité, ať už děláte jakékoliv umění, vyjmout z něj vaše ego. Je to o práci, kterou odvádíte a za kterou automaticky nemáte čekat potlesk.“ ■