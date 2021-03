Těhotenství tentokrát Andrea Pomeje popřela: Miminku by se ale sexy dýdžejka v budoucnu nebránila

Andrea Pomeje Super.cz

Je to pár týdnů, co Andrea Pomeje (32) zveřejnila na sociálních sítích fotku, která spustila lavinu dotazů. Známá dýdžejka popřela, že je těhotná, a sdělila, že se zatím k velkému baby boomu, který český šoubyznys letos čeká, nepřidává.

„Já jsem se na chviličku stáhla z Instagramu, plus jsem zveřejnila fotku, kde jsem byla taková uvolněná, a už ty dotazy začaly. Je to teď boom a lidi mají nějaký radar a hledají, že snad každý teď musí být těhotný,“ svěřila se Super.cz Pomeje, která se prý do budoucna dalšímu členu rodiny nebrání.

„My to úplně teď neplánujeme. Je ideální doba na to mít dítě. I pro mě by to bylo fajn, ale plánované věci pro mě nejsou. Přála bych si miminko, ale musí to přijít,“ svěřila se Andrea, které už dělá radost dcera Anička. Tu má se zesnulým manželem Jiřím Pomeje (✝54).

Andreu jsme potkali na focení kampaně, do které se pustila po několika měsících doma. Sama přiznala, že stát za mixážním pultem ji už po roce, kdy jsou kluby zavřené, chybí. „Hrála jsem 7 let, každý pátek a sobotu. Je pravda, že mi tahle změna trochu prospěla, ale stýská se mi, protože jsem byla závislá na lidech, kteří mi každý víkend dávali energii. Měla jsem velkou krizi, že najednou sedím doma a nevěděla jsem, co mám dělat. Takže dýdžejing je teď rok stranou a myslím si, že si ještě počkám,“ dodala posmutněle Pomeje. ■