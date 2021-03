Covidem onemocněla i hvězda Vyprávěj: Má děsivé příznaky, strachy se bojí usnout

Jana Bernášková Michaela Feuereislová

Herečka s rodinou má spíše lehčí průběh. "Vnímám to jako hnusnou chřipku, takovou, co tě potká jednou za pár let. Ale nedramatizovala bych to. Měli jsme spíš štěstí. Horečky jsem měla tři dny, ale pak už se to zlepšuje. Bolí mě tělo, asi jako všechny. Jediné, co mě překvapilo, jsou sny. Mám fakt děsivé sny. Úplně nezvykle intenzivní a hororové. Jsou tak šílené, že se bojíš usnout. Takové noční můry," popsala nám.

"Ale fyzicky už je docela dobře. Všechny příznaky, včetně ztráty chuti má i manžel, i když je podle testů negativní. Tak nevím, jak fungujou," krčila rameny. "Ale je mi ho líto. Měl jít jako pedagog na očkování a den předtím onemocněl. To je pech," míní herečka, která má v plánu v rekonvalescenci psát. Po úpěšném románu se pustila do další knihy.

Scény z filmu Vánoční příběh, kde hraje partnerku Karla Rodena, (58) už má prý naštěstí dotočené. A dovolenou, kterou od rodiny dostala jako dárek k nedávným čtyřicetinám, už před onemocněním odložila.

"Jako bych to cítila v kostech a odložila jsem ji na příští leden. V téhle situaci jsem stejně nikam jet nechtěla, i když to bylo moje přání. Není to teď vhodné. Nechtěla jsem odletět, protože by se mohlo stát, že bychom někde uvízli a děcka by tady zůstala s babičkou," vysvětlila. ■