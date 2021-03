Kluk, nebo holka? Těhotná Martina Pártlová v 7. měsíci kápla božskou

Martina Pártlová bude mít holčičku. Foto: Kateřina Nováková

Ještě nedávno se o pohlaví miminka spekulovalo. Jeden snímek z ultrazvuku okomentovala Pártlová těmito slovy: „Ohebný po mamince." A okamžitě nastaly spekulace, že přiznala, že se těší na chlapečka. "Myslela jsem ohebný miminko, nekonkretizovala jsem pohlaví," dodala později pro Super.cz.

"Jsem zvědavá, jak to uhlídáme. Nesmíme ty naše děti spustit z očí minimálně do třiceti. To by mohl být průser. Babygirl," napsala fanouškům Martina a přidala fotku s růžovými dupačkami. Před porodem si dopřála ještě těhotenské focení s vyhlášenou fotografkou Kateřinou Novákovou. ■