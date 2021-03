Hvězdě seriálu Sestřičky se zhoršil průběh koronaviru! Promluvila o vážných potížích

Michaela Tomešová Foto: Archiv M. Tomešové

"Musím říct, že tato nemoc je opravdu nevyzpytatelná. Mám to již týden, ze začátku jsem měla jen teploty a ztratila jsem chuť a čich. Romča to měl o poznání horší. Včera se mu udělalo lépe a u mě se stav výrazně zhoršil," prozradila Tomešová.

"Strašná bolest hlavy, bolest za očima, obrovská bolest zad, nevydržím stát déle než patnáct minut, pocit na hrudníku, jako by mi tam dal někdo cihlu. Kašlu, stále žádná chuť a čich. Není to legrace. A strašně se mi zhoršil ekzém," mluví o průběhu nemoci herečka a muzikálová zpěvačka. "A to jsem mladý zdravý člověk bez jiných obtíží. Je to strašně zrádná nemoc," zdůrazňuje.

Včera musela Tomešová domácí karanténu opustit. Odjela do nemocnice na vyndání stehů. Před třemi týdny byla na operaci slepého střeva. "Vyndávání stehů nebolelo. Paní doktorka měla skafandr, byla jsem ve speciální kovidové ambulanci. Střevo se krásně zhojilo, což se nedá říct o covidu," dodala. ■