Dalibor Janda se po operaci srdce dostává do formy: Podívejte se, jak doma maká!

Dalibor Janda Foto: facebook D. Jandy

Zpěvák Dalibor Janda (67) potěšil všechny své fanoušky. Poté, co ho postihla srdeční příhoda a musel být v nemocnici operován, už se doma naplno věnuje rekonvalescenci. Janda se doma snaží dostat do formy a doufá, že se časem vrátí na koncertní pódia.

Zpěvák šlape na rotopedu a všechny moc zdraví. „Vážení, přátelé, fanoušci i kamarádi, moc vás všechny zdravím, doufám, že to všechno zvládáte dobře, že jste v pohodě, já tady makám, snažím se, abych na ty koncerty byl připraven, aby to všechno fungovalo, já doufám, že už se to každou chvíli bude lepšit,“ nechal se slyšet populární Hurikán.

„Dneska si takhle udělám osm kilometrů, měří mi to, kolik spálím kalorií, i tep, takže pokouším se, abych byl ve formě, mějte se fajn,“ dodal Janda, z něhož doslova sršel optimismus. Pokud covidová situace i zpěvákovo zdraví dovolí, na koncertní pódia bude naplno připraven. ■