Jediná Češka, která se přátelí s britskou královskou rodinou, promluvila. Co si myslí o drsném nařčení Meghan?

Gabriela Peacock

"Rodiče jsou stále u nás, zatím není jejich odlet jasný. Bydlíme na venkově nedaleko Londýna, jsme rádi, že můžeme být jako rodina společně, přestože to určitě nebylo plánováno na tak dlouho. Postupně jsme všichni prodělali onemocnění covid-19. Fajn bylo, že jsem měla čas na psaní knížky, která v Anglii vyjde zanedlouho," řekla Super.cz Peacock, která je blízkou kamarádkou některých členů královské rodiny. Princezna Beatrice je dokonce kmotrou její dcery Iris.

Jak se Gabriela nyní dívá na kauzu kolem královské rodiny, která pohltila celý svět? Meghan Markle (39) s princem Harrym (36) v talk show Oprah Winfrey obvinila rodinu svého muže z rasistického myšlení a uvedla, že kvůli tlaku nejbližšího okolí i médií pomýšlela na sebevraždu.

Co na to říká Gabriela? Řešila situaci s přáteli z královské rodiny? "Mohu k tomu jen říct, že i já si myslím, že některé věci by měly zůstat v rodině a neměly by se ventilovat na veřejnosti. A je jedno, zda jsou, či nejsou pravda. Osobně s takovýmto vyjádřením nesouhlasím," dodala Peacock. ■