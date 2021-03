Takhle krásná dcera Bona Voxe vypekla Justina Timberlaka

Eve Hewson Profimedia.cz

Dcera rockera Bona Voxe a aktivistky Alison Hewson, devětadvacetiletá Eve Hewson, je čím dál úspěšnější herečkou. Zatím nejvýraznější, hlavní roli získala v seriálu Netflixu Behind Her Eyes. V jednom z posledních rozhovorů mluvila nejen o filmování, ale přidala i vtipnou historku z puberty.

„Když jsem byla mladší, sebrala jsem tátovi adresář. Zkoušely jsme se sestrou po telefonu nachytat pár lidí. A Justin Timberlake to zvedl, tak jsme se ho ptaly na triviální otázky ze zadní strany krabice od cereálií. Byl to jeden z nejlepších momentů mého života,“ vyprávěla Hewson v pořadu This Morning se smíchem.

„Mimochodem, vedl si dobře, možná proto nezavěsil a prostě odpovídal. Byl námi okouzlen,“ dodala.

Herečka zavzpomínala i na své dětství, strávené jak v Dublinu, tak na cestách po turné, které s otcem někdy absolvovala. „Byl to podivný balanc, ale obojí jsem si užívala,“ svěřila.

Karanténu strávila s rodinou, což ocenila. „Mám dva mladší bratry, kteří byli ještě malí, když jsem se odstěhovala do New Yorku, takže bylo hezké být pohromadě s celou rodinou. Všech šest nás bylo spolu každý den, od snídaně po večeři.“

Vox má vedle Eve dceru Jordan (31) a syny Elijaha (21) a Johna (19). ■