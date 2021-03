Hugh Grant konečně prozradil, co stálo za jeho sexuálním skandálem s prostitutkou

Hugh Grant a Elizabeth Hurley Profimedia.cz

O tom, že Hugh Grant (60) podvedl Elizabeth Hurley (55) v roce 1995 s prostitutkou, se ví, jelikož byl hned po prohřešku spolu s ní zatčen. Až nyní se ale rozpovídal o tom, co ho k poklesku vedlo.

Se sexuální pracovnicí si Hugh užíval v Los Angeles v autě zaparkovaném kousek od Sunset Boulevard. Ta mu poskytla orální uspokojení za 60 dolarů, za což byl zatčen a kromě pokuty jednoho tisíce dolarů musel také docházet na školení o nástrahách AIDS. Prostitutka Divine Brown se za poskytování služeb na veřejném místě dostala na 180 dní do vězení, protože zároveň ještě porušila podmínku, kterou už za jiné prohřešky měla.

V rozhovoru s Marcem Maronem britský herec přiznal, že se k sexuálnímu aktu tehdy rozhodl kvůli velmi špatné náladě.

„Bylo to chvíli před uvedením mého prvního hollywoodského filmu do kin a já jsem z toho byl nesvůj. Film měl jít do kina asi za týden nebo dva a já jsem z toho měl špatný pocit. Jel jsem na promítání a všichni herci byli dle mého názoru výborní, jen na sebe jsem byl krutý a přesvědčil se o tom, že jsem v tom špatný,“ uvedl Grant v rozhovoru.

S touto náladou, kterou z promítání romantické komedie Dva v tom, kde hrál spolu s Julianne Moore (60) a Robinem Williamsem, měl, se Hugh moc neuměl poprat. „Měl jsem oběd ve stylu Kena Russella (režisér, který rád popíjel alkohol pozn. red.) a jedna věc vedla k druhé. Byl jsem sám sebou tak zklamaný. Vůbec nevím, co to se mnou bylo,“ odvyprávěl svou trapnou životní chvíli Hugh.

Film byl nakonec velkým hitem a Elizabeth Hurley, se kterou v té době chodil, mu nakonec odpustila. Po provalení incidentu se herec veřejně v prohlášení omluvil těmito slovy: „Včera večer jsem udělal něco naprosto šíleného. Ublížil jsem lidem, které miluji, a ponížil ty, se kterými pracuji. Za obojí se velice omlouvám.“ ■