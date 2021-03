Po půl roce před objektivem: Sexy Andrea Pomeje tentokrát k focení přemluvila i svého partnera

Andrea Pomeje Super.cz

„Úplně jsem si odvykla chodit mezi lidi. Jsem teď hlavně doma s rodinou a docela si to užívám,“ svěřila se Super.cz Andrea. „Je to po půl roce, co jsme něco vymysleli. Já jsem to odmítala, protože pojďme si říct, že karanténa nedělá hezké postavy,“ upřesnila Pomeje, která tentokrát nebyla na focení sama, společnost jí dělal i její přítel Petr.

„Myslela jsem si, že ho budu přemlouvat, a tím, že je to takový freestyle a bylo to narychlo, tak řekl, že do toho jde,“ řekla nám Andrea, která si na chvíli odskočila k práci. Dny tráví hlavně doma a věnuje se své dceři, která je v první třídě. Učení ve škole si Anička ale zatím moc neužila.

„Teď nastala opět distanční výuka, což je u prvňáka strašný, tak nějak to zvládáme, protože mám vedle sebe partnera, který má víc trpělivosti než já. Děti, jak jsou doma, tak se nesoustředí, do toho tam máte virtuálně další děti, které do toho mluví. Je to opravdu těžké a já doufám, že z ní něco vyroste,“ dodala s úsměvem Andrea Pomeje. ■