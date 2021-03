Barmanka z Poldy bude za nevěstu. A Vladimír Polívka? Je to sexy element, rozplývala se herečka (59)

Jitka Sedláčková v seriálu Polda Foto: FTV Prima

Herečka prozradila, že se diváci mohou těšit na novou sérii, kam se vrátí herečka Jana Kolesárová coby policejní psycholožka. „Můžu prozradit, že se chystá další série, díky níž se do České republiky vrátila z Ameriky Jana Kolesárová. Její Táňu čeká velká změna, ale víc nemůžu prozradit. Můžu však říct, že Jana vnáší na natáčení skvělou atmosféru. Pracovat s ní je senzace,“ míní Jitka Sedláčková. Tu diváci uvidí také jako nevěstu. Koho si ale barmanka vezme, prozradit nemůže.

Zato ale pěje ódy na své herecké kolegy Davida Matáska a Vladimíra Polívku (31). „S Davidem se známe roky, hráli jsme patnáct let v představení Kdo se bojí Virginie Woolfové a opravdu jsme najezdili kilometry na zájezdech. Máme stejně staré děti, takže jsme měli spoustu témat k řešení. Naše přátelství a zážitky se hodně promítají i do natáčení Poldy, můžu mu cokoli říct,“ libovala si Sedláčková.

A nováček čtvrté série Vladimír Polívka? „ S Vladimírem vstoupil do seriálu takový sexy element, a určitě díky němu k seriálu usedly další divačky, což je super,“ smála se herečka, jež je za natáčení v dnešní době moc ráda.

„Je neuvěřitelné, jak to na place funguje. Všichni říkají tu otřepanou frázi, že je tu výborná parta, ale ono to tak opravdu je! Navíc dnes není práce, takže všichni jsou o to víc šťastní, že my tu svou máme, netroufneme si ji kritizovat,“ uzavřela Sedláčková. ■