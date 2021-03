Otec namluvil dceři, že máma je agentka CIA. Takhle dívka reagovala, když lež po 6 letech praskla

Ilustrační foto Profimedia.cz

Asi každý rodič dítěti občas něco namluví... a doufá, že se v tom dítko nebude šťourat. I TikTokerka Sydney věřila, že její maminka je bývalá tajná agentka CIA. Přesně to jí táta namluvil, když jí bylo šest let.

Dívka slíbila, že to udrží v tajnosti, aby se maminka nedostala do potíží, jak ji táta nabádal. Lež praskla až o dlouhých šest roků později, když jí máma vyprávěla, že kdysi pracovala jako prodavačka zmrzliny.

„Mami, v pohodě. Já to vím. Vždycky jsem to věděla,“ řekla jí na do dcerka. „O čem to mluvíš?“ zeptala se jí maminka. „Táta mi to řekl. Že jsi pracovala pro CIA, já to vím. A nikomu jsem to neřekla.“

„O čem to sakra mluví? Kde na to přišla?“ nechápala žena. Následně se táta přiznal, že to byl celé vtip. „Protože o všem víš, chápeš,“ vysvětloval manželce... Jak to bylo dál, už tiktokerka nesvěřila.

S videem slaví obrovský úspěch, na účtu s názvem @morallygreyismyfavcolor má víc jak 4,5 milionů přehrání a přes 722 tisíc lajků. ■